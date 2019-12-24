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24 декабря
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«Лучше не дергаться»: в бургерную Тимати заявились вооруженные люди

В бургерную рэпера и продюсера Тимати в Лос-Анджелесе наведались вооруженные посетители и повалили всех на пол. Видео музыкант опубликовал в Instagram.

Тимати.
Тимати.
пресс-служба ТНТ.

Оказалось, что Тимати стал жертвой пранка, организованного бизнес-партнером."Сотрудники спецназа" в масках заставляют некоторых посетителей лечь на пол и заявляют, что якобы обнаружили в сумке музыканта оружие и деньги.

«Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться», — отметил Тимати.

Одним из «нападавших» оказался популярный пранкер Виталий Здоровецкий, пишет РИА Новости.

Ранее Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцев на его песню про джип

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