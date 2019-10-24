«Лучше оригинала!»: Розенбаум исполнил под гитару песни Бузовой и Реввы

Рубрику с импровизацией Розенбаума назвали «Поп-стоп» — бард исполнил три популярных песни, которые никогда до этого не слышал. Ему достались три хита отечественной эстрады: «Водица» Ольги Бузовой, «Алкоголичка» Артура Пирожкова и «Пчеловод» исполнительницы Rasa.
Ведущий шоу Иван Ургант тоже взял гитару и подыграл гостю.
Пользователи соцсетей восхитились кавер-версиями в новом исполнении и заявили, что они «лучше оригинала». К комментаторам присоединилась и сама Ольга Бузова:: «Кайф! Уже становится доброй традицией Розенбауму петь мои песни».