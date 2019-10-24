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«Лучше оригинала!»: Розенбаум исполнил под гитару песни Бузовой и Реввы

21 октября Александр Розенбаум стал гостем программы «Вечерний Ургант». На шоу певец сыграл и спел композиции, которые никогда до этого не слышал, в том числе песни Бузовой, Реввы и Rasa.

Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум.
www.rozenbaum.ru

Рубрику с импровизацией Розенбаума назвали «Поп-стоп» — бард исполнил три популярных песни, которые никогда до этого не слышал. Ему достались три хита отечественной эстрады: «Водица» Ольги Бузовой, «Алкоголичка» Артура Пирожкова и «Пчеловод» исполнительницы Rasa.

Ведущий шоу Иван Ургант тоже взял гитару и подыграл гостю.

Пользователи соцсетей восхитились кавер-версиями в новом исполнении и заявили, что они «лучше оригинала». К комментаторам присоединилась и сама Ольга Бузова:: «Кайф! Уже становится доброй традицией Розенбауму петь мои песни».

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