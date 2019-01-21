Ляйсан Утяшева опубликовала последнее фото в купальнике

Телеведущая пообещала своим подписчикам, что этот кадр — последнее фото в купальнике.
Комментаторы тут же отреагировали: «Ты как русалка!!!», «Ноги длинные. Красиво», «Молодец Красавица, Мама и просто Умница».
Шутники не замедлили заметить, что следующее фото будет уже без купальника.
Сейчас Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают в Новой Зеландии, откуда постят фото.
Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.
Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.