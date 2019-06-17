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«Люди такие странные»: певица Лобода рассказала о скандальных разборках с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии «Муз-ТВ».

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут», — цитирует певицу РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за кулисами премии Сергей Лазарев обругал Лободу, получившую приз в номинации «Лучшая певица года».

Артист якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя «самой крутой», после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.

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