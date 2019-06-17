«Люди такие странные»: певица Лобода рассказала о скандальных разборках с Лазаревым

В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут», — цитирует певицу РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за кулисами премии Сергей Лазарев обругал Лободу, получившую приз в номинации «Лучшая певица года».
Артист якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя «самой крутой», после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.