Максим Галкин ответил на обвинение в заказе убийства Филиппа Киркорова

13 марта Максим Галкин ответил на обвинения уроженца Дагестана Хидирнеби Казуева, заявившего накануне, что артист был заказчиком убийства певца Филиппа Киркорова. Как сказал Галкин, поп-король очень расстроен тем, что его жизнь оценили всего лишь в 2 млн рублей, пишет «МК».

Ранее Галкин отказывался комментировать эти обвинения. Позже он с иронией отметил: «Весеннее обострение в полной силе».

Еще артист покритиковал журналистов за их буйную фантазию и попросил не беспокоить с расспросами об этом деле Филиппа Киркорова, который «очень расстроен, что так дешево».

Что рассказал о Галкине Казуев

Казуева и трех его подельников обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. По его словам, теракт был задумал ради убийства певца.

В 2017 году во время поездки в Москву к нему якобы подошел Максим Галкин и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. Как рассказывает дагестанец, артист хотел устранить поп-короля, которого как будто приревновал его к Алле Пугачевой. Казуев согласился, после чего, по его словам, получил 1 млн рублей в качестве аванса, а также телефон и сим-карту.

Казуев также попросил провести допрос Галкина, Киркорова и Пугачевой, а также организовать очную ставку с ними.