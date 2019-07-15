Максим Виторган опубликовал пикантный снимок возлюбленной

В «Светской хронике» обсуждают довольно откровенный снимок девушки в профиль, которую многие приняли за 28-летнюю актрису Нино Нинидзе — ей приписывают роман с 41-летним Максимом Виторганом.

Сейчас они не афишируют отношения, возможно из-за того, что Нино ещё официально не развелась со своим мужем.

Фото в аккаунте Максима Виторгана появилось 13 июля — в день рождения Нинидзе.

Нинидзе отрицает, что у нее роман с Виторганом. Артистка в принципе не любит комментировать события личной жизни, но на днях все-таки сказала: сейчас ее голова занята мыслями о разводе с Кириллом Плетневым. О том, что Нино подала документы на развод, стало известно в начале мая, пишет 7days.ru.

Виторган в июне оформил развод с телеведущей Ксенией Собчак. В ноябре 2018-го в СМИ появилась информация, что жена актера закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, пишет mail.ru. В марте супруги объявили о расставании.