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Максим Виторган опубликовал пикантный снимок возлюбленной

В «Светской хронике» обсуждают довольно откровенный снимок девушки в профиль, которую многие приняли за 28-летнюю актрису Нино Нинидзе — ей приписывают роман с 41-летним Максимом Виторганом.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас они не афишируют отношения, возможно из-за того, что Нино ещё официально не развелась со своим мужем.

Фото в аккаунте Максима Виторгана появилось 13 июля — в день рождения Нинидзе.

Нинидзе отрицает, что у нее роман с Виторганом. Артистка в принципе не любит комментировать события личной жизни, но на днях все-таки сказала: сейчас ее голова занята мыслями о разводе с Кириллом Плетневым. О том, что Нино подала документы на развод, стало известно в начале мая, пишет 7days.ru.

Виторган в июне оформил развод с телеведущей Ксенией Собчак. В ноябре 2018-го в СМИ появилась информация, что жена актера закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, пишет mail.ru. В марте супруги объявили о расставании.

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