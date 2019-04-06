«Маска Барби»: Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой

Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом: «Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Маска Барби. Ну не надо так, ну зачем», «Красота изменилась. Другой стала».
«Зато в полтинник хорошо выглядит», — заступились некоторые комментаторы.
Другим показалось, что из-за манипуляций со внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.
Многие посчитали, что из-за пластики Заворотнюк стала копией Веры Алентовой. «Вообще не вы! Еще и губы „уплыли“, как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Реально на второй фотке похожи на Алентову», — не унимаются комментаторы, пишет mail.ru.
Анастасия уже удивляла подписчиков своей внешностью: недавно актриса снялась для обложки глянцевого журнала, но ее приняли за… Надежду Бабкину.