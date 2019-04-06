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6 апреля
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«Маска Барби»: Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой

Российская актриса — 48-летняя Анастасия Заворотнюк — опубликовала фото, которые смутили ее подписчиков. Некоторые решили, что она потеряла свою индивидуальность и стала не похожей на себя.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
instagram.com/a_zavorotnyuk

Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом: «Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Маска Барби. Ну не надо так, ну зачем», «Красота изменилась. Другой стала».

«Зато в полтинник хорошо выглядит», — заступились некоторые комментаторы.

Другим показалось, что из-за манипуляций со внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.

Многие посчитали, что из-за пластики Заворотнюк стала копией Веры Алентовой. «Вообще не вы! Еще и губы „уплыли“, как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Реально на второй фотке похожи на Алентову», — не унимаются комментаторы, пишет mail.ru.

Анастасия уже удивляла подписчиков своей внешностью: недавно актриса снялась для обложки глянцевого журнала, но ее приняли за… Надежду Бабкину.

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