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Меланья Трамп, вышедшая с самолета «без штанов», насмешила людей в сети

Кадры с выходом первой леди США из самолета насмешили пользователей сети. Многим показалось, что жена президента США оказалась в одном коротком пальто без штанов. Однако это была оптическая иллюзия, пишет Lenta.ru.

Меланья Трамп с мужем Дональдом.
Меланья Трамп с мужем Дональдом.
из открытых источников в интернете

Видеозапись выхода из самолета первой леди США и ее супруга появилась в Twitter-аккаунте ABC News. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми. «Кажется, что Мелания проиграла пару раундов в карты на раздевание, пока летела», — принялись шутить интернет-пользователи. «Выглядит, будто она без штанов», — поддержали его другие пользователи.

Однако брюки телесного цвета у первой леди все-таки были. Но пользователи не унимались и сравнили Меланью Трамп в этих штанах с эльфом.

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