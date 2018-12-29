Меланья Трамп, вышедшая с самолета «без штанов», насмешила людей в сети

Кадры с выходом первой леди США из самолета насмешили пользователей сети. Многим показалось, что жена президента США оказалась в одном коротком пальто без штанов. Однако это была оптическая иллюзия, пишет Lenta.ru.

Видеозапись выхода из самолета первой леди США и ее супруга появилась в Twitter-аккаунте ABC News. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми. «Кажется, что Мелания проиграла пару раундов в карты на раздевание, пока летела», — принялись шутить интернет-пользователи. «Выглядит, будто она без штанов», — поддержали его другие пользователи.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.

Однако брюки телесного цвета у первой леди все-таки были. Но пользователи не унимались и сравнили Меланью Трамп в этих штанах с эльфом.