Метрополитен, и не только. Какие мистические тайны скрывают подземелья Барнаула

Барнаульский метрополитен построили не строители, а творческие люди. Это место находится над мистическим Колодцем Силы — геомагнитной аномалией, влияющей на ход мировой истории. Что важно знать о «барнаульских подземельях» — в материале altapress.ru.

Место силы и загадочные ходы

Таинственные барнаульские подземелья (одно из них, например, соединяют мэрию и Дворец бракосочетаний) фигурируют не только в городских легендах. Алтайские писатели не обошли вниманием тему подземного Барнаула.

Создавая неомифологическую картину мира, Андрей Коробейников важное место отвел «подземной империи». Почти каждый город в романе «Пустенье» выстроен на Колодце Силы — «геомагнитной аномалии, имеющей большое влияние на ход мировой истории».

Однако Барнаульский Колодец, рассказывает писатель — явление особенное, он очень древний и обладает повышенной энергетической интенсивностью и потенциалом. А в районе старого города есть подземные ходы, которые имеют «довольно отдаленное отношение к обычным человеческим постройкам».

В метрополитене. pixabay.com.

Виртуальное метро — наше изобретение?

Как ни странно, виртуальных метрополитенов в России много — больше, чем реально действующих, пишет cyberleninka.ru. Но одно из самых известных метро среди выдуманных — именно барнаульское. Главным образом, это заслуга создателя сайта Данилы Чурилова, но есть мнение, что если бы его медиапроект не вписался в городскую мифологию Барнаула так органично, то успех, скорее всего, был бы гораздо скромнее.

«Этот сайт — самый лучший интернет-ресурс среди всех транспортных организаций города. Здесь регулярно публикуются свежие новости, вакансии, есть история строительства, режим работы станций и многое другое», — писал в 2011 году altapress.ru о барнаульском метрополитене.

Сайт Барнаульского метро существует с 2008 года. Подробное, и даже «задокументированное», описание основных этапов строительства и развития метро, высокая степень детализации медиапроекта сделали Барнаульский метрополитен самым «реальным» из всех виртуальных.

Девушка в метро. СС0

Легенда о барнаульском метрополитене

Метро в Барнауле якобы начали строить в 1972 году, после того, как в связи с небывалым урожаем зерновых Алтайский край посетил Леонид Брежнев.

Приезд в краевую столицу генерального секретаря ЦК КПСС — реальный исторический факт, вот только следствием этого визита стало не строительство метро, а всего лишь открытие Алтайского государственного университета. Интересно, что именно выпускник АлтГУ Данил Чурилов и «построит» Барнаульский метрополитен.

Американцы о барнаульском метрополитене

Жительница Нью-Йорка поверила в реальность алтайского метро. Она не оценила появление городской легенды в виртуальном пространстве и написала жалобу в приемную президента РФ.

Женщина попросила принять меры в отношении организаторов сайта Барнаульский Метрополитен, которые «вводят заблуждение иногородних граждан о существовании метро в городе Барнаул Российской Федерации и объявляют набор по трудоустройству на этом сайте». Чем закончился инцидент — история умалчивает.

Поезд метро. pixabay.com.

Крысы-людоеды в барнаульском метро

Авторы сайта Барнаульского метрополитена, явно иронизируя над московскими слухами о крысах-мутантах, поездах-призраках, неприкаянных душах людей, погибших при строительстве метро и т.п., объявляют: «В тоннелях Барнаульского метро установят новые подземные дорожные знаки «Остановка на диггерах запрещена», «Зона действия крыс-людоедов» и «Осторожно, дикие путевые обходчики».

Анна Карпова