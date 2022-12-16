Мы с вами не рыси. Как животные барнаульского зоопарка утепляются в морозы

В «Лесной сказке» животные знают, как правильно утеплиться в трескучие морозы. Их теплой пушистой шубке можно только позавидовать. Фото обитателей барнаульский зоопарк поделился в соцсетях.

Стильную белую шубку приобрели песцы. Даже самое морозное утро они встречают с улыбкой и сладкими «потягушками».

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

К холодам отлично приспособлены шотландские коровы. Но Маруся думает по-другому и предпочитает дожидаться лета в теплом стойле.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

У густого и пушистого меха рыси почти нет конкурентов среди других животных. Она хорошо чувствует себя зимой и даже может переплыть холодную реку.

Но мы с вами, к сожалению, не рыси. Поэтому одеваемся теплее!

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

На выручку сотрудникам зоопарка всегда приходит мохнатый помощник. Конечно, ведро он не дотащит, но точно подарит хорошее настроение.

«Пройти мимо любимчиков и не подарить им порцию нежности — это не про наших сотрудников», — рассказывают в зоопарке.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Полюбуйтесь и вы красивыми зимними животными.