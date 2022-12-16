Мы с вами не рыси. Как животные барнаульского зоопарка утепляются в морозы

Стильную белую шубку приобрели песцы. Даже самое морозное утро они встречают с улыбкой и сладкими «потягушками».
К холодам отлично приспособлены шотландские коровы. Но Маруся думает по-другому и предпочитает дожидаться лета в теплом стойле.
У густого и пушистого меха рыси почти нет конкурентов среди других животных. Она хорошо чувствует себя зимой и даже может переплыть холодную реку.
Но мы с вами, к сожалению, не рыси. Поэтому одеваемся теплее!
На выручку сотрудникам зоопарка всегда приходит мохнатый помощник. Конечно, ведро он не дотащит, но точно подарит хорошее настроение.
«Пройти мимо любимчиков и не подарить им порцию нежности — это не про наших сотрудников», — рассказывают в зоопарке.
Полюбуйтесь и вы красивыми зимними животными.
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