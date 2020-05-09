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Милла, как мило! Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович присоединилась к акции «Сказки на дому» и прочитала «Муху-Цокотуха» Корнея Чуковского на русском языке.

Милла Йовович в юности.
Милла Йовович в юности.
опубликовано на fishki.net

Видеозапись с прочтением сказки опубликована на странице проекта «Сказки на дому» в Instagram.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от чтения актрисы. «Это кайф», «Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила», «Очень здорово!», «Как маленький домашний театр», — написали комментаторы под постом Йовович.

Ранее актриса опубликовала видео, на котором ее 12-летняя дочь читает сказку, которую сочинила сама на русском языке, пишет РИА Новости.

Йовович объяснила, что из-за карантина по коронавирусу у ее дочери отменили занятия в школе, поэтому она стала больше заниматься русским языком и теперь уделяет ему не менее получаса в день.

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