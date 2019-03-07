Модель Ирина Шейк снялась в клипе в коротких кожаных шортах и мотокорсете

«Ходите, как я. Это проект мечты… Спасибо, что сделали меня частью этой мечты», — подписала видео Ирина Шейк, пишет «КП».
Меньше чем за 10 часов видео посмотрели почти 2 млн человек.
Римейк клипа Джорджа Майкла Тoo Funky сняли с участием российской модели Ирины Шейк. Она ходит в кадре в очень коротких кожаных шортах с сердечком сзади и в странном мотокорсете с рулем и зеркалами заднего вида.
«Ходите, как я. Это проект мечты… Спасибо, что сделали меня частью этой мечты», — подписала видео Ирина Шейк, пишет «КП».
Меньше чем за 10 часов видео посмотрели почти 2 млн человек.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter