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Модель Ирина Шейк снялась в клипе в коротких кожаных шортах и мотокорсете

Римейк клипа Джорджа Майкла Тoo Funky сняли с участием российской модели Ирины Шейк. Она ходит в кадре в очень коротких кожаных шортах с сердечком сзади и в странном мотокорсете с рулем и зеркалами заднего вида.

Ирина Шейк в фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit.
Ирина Шейк в фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit.
www.instagram.com/si_swimsuit

«Ходите, как я. Это проект мечты… Спасибо, что сделали меня частью этой мечты», — подписала видео Ирина Шейк, пишет «КП».

Меньше чем за 10 часов видео посмотрели почти 2 млн человек.

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