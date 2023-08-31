31 августа
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Молодой трэп-исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт

Свою музыкальную карьеру рэпер начал в 2017 году. Записывал первые биты на спираченной FL Studio и пытался продвинуться дальше.

Молодой трэп - исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт.
Молодой трэп - исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт.
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Настоящее имя парня - Арсений Груздев.

Heronwater исполняет свои хиты в стиле электронной клубной музыки - Jersey club.

Самым недавним запуском был трек "Все дизайнер".

В строчках исполнитель высказывает современное мнение о статусе, культуре потребления и стремится к роскоши. Слушатель погружается в мир моды, денег, следует теме самовыражения.

Также у Арсения есть интересный хит "PROJECT X" созвучный с молодежной комедией про вечеринку "Проект X: Дорвались".

Молодой трэп - исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт.
Молодой трэп - исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт.
Официальная группа Вконтакте

Heronwater - рэпер и модный продюсер

Арсений Груздев работал с OG Buda, Scally Milano. Кстати, со Scally они зародили тренд на детройт-рэп в России.

После этого исполнитель переехал в Москву и устроился в студию Melon Music. Выгорев в продюсировании, он начал строить сольную карьеру и на данный момент развивается именно в этом в направлении.

Сейчас фанаты ждут новый альбом и концертов в Москве и Питере.

Ранее в материалах altapress.ru мы писали о разных молодых и популярных исполнителей. Накануне был яркий и неординарный Lovv66, который захватывает каждый чарт.

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