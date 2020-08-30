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Моложавая вдова Олега Табакова предстала в белой рубашке на голое тело

54-летняя Марина Зудина, два с лишнем года назад потерявшая мужа, поделилась с поклонниками бэктейджем съемки, для которой игриво позировала в белоснежной рубашке.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина.
https://www.instagram.com/marinazudina_official/

«Ну хоть какая-то съемка в День кино должна была состояться. И такое совпадение, что почти вся съемка шла под Cigarettes After Sex — треки „Содержанок“, хотя случайностей не бывает? С праздником!», — написала она под своим постом.

Фанаты восхитились стройными ногами актрисы и ее эффектным внешним видом.

«Ножки — очень и очень!», «Как классно! Босиком», «Домашняя, родная, задорная, молодая, светлая, настоящая. Вот первые ассоциации», «Девочка», «Роскошно выглядите, Марина», «Вы смелы и прекрасны одновременно», «Мне очень нравится, как вы смеетесь. Это так вдохновляет», «Шикарная», — не скрывали они восторга в комментариях.

Впрочем, некоторым пользователям сети образ звезды показался чересчур откровенным. «Вульгарненько», «Зачем так раздеваться в вашем возрасте-то?» — раскритиковал Зудину недовольные.

Как развивались отношения с Табаковым

В 1981 году на курс Олега Табакова в ГИТИСе поступила 16-летняя Марина Зудина.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, со временем у них начались отношения. В 1995 году, после 10-летнего романа, Олег Табаков и Марина Зудина расписались.

В 1995 году Марина Зудина подарила Олегу Павловичу сына Павла, а в 2006 году дочку Марию.

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