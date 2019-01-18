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Мультик-миллиардер. Серия «Маши и Медведя» попала в «Книгу рекордов Гиннеса»

Серия «Маша плюс каша» из популярного российского мультфильма «Маша и Медведь» занесена в «Книгу рекордов Гиннеса», сообщает РИА Новости. Этот эпизод оказался самым просматриваемым анимационным роликом в YouTube.

"Маша и Медведь".
"Маша и Медведь".
Открытые источники в интернете.

В настоящее время эта серия набрала уже более 3,4 млрд просмотров.

Это вообще единственный мультфильм, который входит в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube.

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