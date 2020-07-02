Муж Валерии рассказал, как «юзают» артистов на телевидении

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как российских артистов используют на телевидении и государственных фестивалях.

По словам продюсера, на самом деле деньги, которые выделяют исполнителям, просто не доходят до них.

«Артистов юзают (используют)! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные», — заявил Пригожин в разговоре с «Собеседник.ru».

В российском шоу-бизнесе есть только два человека, которые не поддались и отказались выступать бесплатно, считает продюсер. Это Сергей Шнуров и Алла Пугачева.

Все остальные приезжают и поют бесплатно, уверяет Пригожин. При этом, кому на самом деле уходят гонорары — неизвестно, объяснил он.

Ранее продюсер попал в скандал после того, как в соцсетях рассказал о тяжелом финансовом положении артистов, пишет ura.ru. Тогда многие раскритиковали его слова.