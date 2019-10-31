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Муж Валерии рассказал о лишениях артистов, зарабатывающих «длинный рубль» на корпоративах

Многие артисты лишают себя праздника, работая на новогодних корпоративах, именно поэтому повышенные гонорары звезд абсолютно справедливы, рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Валерия.
Валерия.
wikimedia.org

Зачастую во время новогодних праздников у звезд бывают двойные и даже тройные гонорары, причем система так работает уже 30 лет.

«Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника», — добавил Пригожин.

Продюсер также отметил, что заработанные деньги не идут напрямую «в карман» артиста, а тратятся на развитие музыканта.

«Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как „Ленинград“, Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги», — пояснил он.

Заработанные деньги идут на производство новых песен, клипов, программ, а также на оплату труда команды артиста, пишет ura.ru. В условиях рынка каждый имеет право называть гонорар согласно своей востребованности, уверен муж Валерии.

Микрофон.
Микрофон.
СС0

Комментаторы мгновенно отреагировали на «финансово-праздничную исповедь» продюсера.

«Перестаньте их приглашать, пусть празднуют как все», «Что же эти артисты так мучают себя? Почему бы им не найти спокойную и благодарную работу, чтобы не лишать себя праздников. Ведь большинство людей так и делают», «А деньги получают в конвертах или тоже налоги — как все — платят», — не без ехидства пишут в сети.

Гонорары

За выступление звезд на новогоднем корпоративе придется заплатить несколько миллионов рублей. Дороже всех обойдется группировка «Ленинград» — за 40-минутное выступление 10,6 млн рублей. Пригласить на праздник Светлану Лободу и Стаса Михаилова можно за 5 млн рублей. Николай Басков и Иван Ургант в качестве ведущих вечера обойдутся в 5,7 млн рублей.

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