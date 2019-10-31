Муж Валерии рассказал о лишениях артистов, зарабатывающих «длинный рубль» на корпоративах

Зачастую во время новогодних праздников у звезд бывают двойные и даже тройные гонорары, причем система так работает уже 30 лет.
«Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника», — добавил Пригожин.
Продюсер также отметил, что заработанные деньги не идут напрямую «в карман» артиста, а тратятся на развитие музыканта.
«Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как „Ленинград“, Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги», — пояснил он.
Заработанные деньги идут на производство новых песен, клипов, программ, а также на оплату труда команды артиста, пишет ura.ru. В условиях рынка каждый имеет право называть гонорар согласно своей востребованности, уверен муж Валерии.
Комментаторы мгновенно отреагировали на «финансово-праздничную исповедь» продюсера.
«Перестаньте их приглашать, пусть празднуют как все», «Что же эти артисты так мучают себя? Почему бы им не найти спокойную и благодарную работу, чтобы не лишать себя праздников. Ведь большинство людей так и делают», «А деньги получают в конвертах или тоже налоги — как все — платят», — не без ехидства пишут в сети.
Гонорары
За выступление звезд на новогоднем корпоративе придется заплатить несколько миллионов рублей. Дороже всех обойдется группировка «Ленинград» — за 40-минутное выступление 10,6 млн рублей. Пригласить на праздник Светлану Лободу и Стаса Михаилова можно за 5 млн рублей. Николай Басков и Иван Ургант в качестве ведущих вечера обойдутся в 5,7 млн рублей.