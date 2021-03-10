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10 марта
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Мужской журнал показал оставшиеся за кадром откровенные фото российской фигуристки

Журнал Maxim в Instagram показал оставшиеся за кадром эротические фотографии российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева, фигуристка
Елизавета Туктамышева, фигуристка
www.instagram.com

24-летняя спортсменка позирует в прозрачном нижнем белье на кухне и с мороженым. В подписи к записи Maxim назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

«Песнь льда и пломбира» — так назвали фотосессию.

Фото Туктамышевой для обложки журнала были опубликованы 25 февраля.

Спортсменка получила путевку на чемпионат мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года, пишет Lenta.ru. В ее активе также бронза континентального первенства.

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