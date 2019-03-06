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6 марта
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«Порывы кончились, начались провалы». В соцсети обсмеяли яму на дороге в Барнауле

Сообщество Barnaul22 предупредило своих участников, что на перекрестке улиц Дальняя и Трактовая по направлению в сторону поселка Силикатного образовалась яма. Автор призвал их быть внимательными и острожными. Участники отозвались большим количеством шуток.

Яма на дороге в Барнауле.
Яма на дороге в Барнауле.
Barnaul22

Шутили, во-первых, на популярную в последнее время тему о порывах и прорывах.

«Порывы кончились, начался сезон провалов»… «Так всегда. После прорыва образуются провалы! …Вперед Рассея!»

Во-вторых, обсмеивали тему извечной российской беды — качества дорог. Но, конечно, с учетом современных проектов.

«Это же проект безопасные и качественные дороги?» — интересовался один из участников паблика. «Яма безопасная, качественная. Понимать надо», — отвечал другой. «Отторгает асфальт земля русская», — философствовал третий. Четвертый предлагал приложить подорожник.

Что тут скажешь? Шутки продолжаются.

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