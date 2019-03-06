«Порывы кончились, начались провалы». В соцсети обсмеяли яму на дороге в Барнауле

Шутили, во-первых, на популярную в последнее время тему о порывах и прорывах.
«Порывы кончились, начался сезон провалов»… «Так всегда. После прорыва образуются провалы! …Вперед Рассея!»
Во-вторых, обсмеивали тему извечной российской беды — качества дорог. Но, конечно, с учетом современных проектов.
«Это же проект безопасные и качественные дороги?» — интересовался один из участников паблика. «Яма безопасная, качественная. Понимать надо», — отвечал другой. «Отторгает асфальт земля русская», — философствовал третий. Четвертый предлагал приложить подорожник.
Что тут скажешь? Шутки продолжаются.