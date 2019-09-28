На бородатого Максима Галкина набросились поклонники

Дело в том, что у артиста вдруг появилась густая борода. Не исключено, что шоумен и телеведущий «примерил» бороду при помощи специальной программы или грима.

Галкин понтересовался у публики, идет ли ему новый имидж: «Оставляем?».

«Герасим», «Дед Мазай», «Сбрить и сжечь», — комментируют и советуют подписчики юмориста.

Но самые преданные поклонники при этом поддержали Галкина: «Солидно», «Очень идет борода», «Мачо», пишет mail.ru.

В январе Галкин кардинально менял имидж — он перестал выпрямлять волосы и «закучерявился».