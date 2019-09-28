Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

На бородатого Максима Галкина набросились поклонники

Шоумен Максим Галк опубликовал свой портрет. Фото очень удивило фолловеров 43-летнего юмориста.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Дело в том, что у артиста вдруг появилась густая борода. Не исключено, что шоумен и телеведущий «примерил» бороду при помощи специальной программы или грима.

Галкин понтересовался у публики, идет ли ему новый имидж: «Оставляем?».

«Герасим», «Дед Мазай», «Сбрить и сжечь», — комментируют и советуют подписчики юмориста.

Но самые преданные поклонники при этом поддержали Галкина: «Солидно», «Очень идет борода», «Мачо», пишет mail.ru.

В январе Галкин кардинально менял имидж — он перестал выпрямлять волосы и «закучерявился».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость