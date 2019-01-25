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Самое знаменитое яйцо интригует сеть своей трещиной

Обычное куриное яйцо, завоевавшее всеобщую популярность в Instagram в январе 2019 года, продолжает интриговать пользователей сети.

Яйцо.
Яйцо.
СС0.

Некоторые решили, что, треснув окончательно, яйцо раскроет имя своего владельца. Также комментаторы предполагают, что яйцо может «сотрудничать» с каким-либо брендом, и его «смерть» станет отличной вирусной рекламой.

Еще одна теория — участие в кампании по разбиванию интернет-звезды Кайли Дженнер, чей предыдущий Instagram-рекорд яйцо и побило.

Но самая популярная версия происходящего — интернет-эксперимент. Яйцо внутри может оказаться пустым, и это будет своеобразным отображением того, что люди в 2019 году готовы тратить свое время на бессмысленные занятия, пишет mail.ru.

Но может из яйца вылупиться и цыпленок. После чего — новые обсуждения и версии.

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