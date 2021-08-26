26 августа 29°C
﻿
Лайт

На икру к Блиновской. Как известный коуч отгрохала на Алтае пир с бомондом отечественного шоубиза

Автор марафонов желаний Елена Блиновская отметила 40-летие в Республике Алтай. Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других. Пир получился на весь мир.

Елена Блиновская.
Елена Блиновская.
instagram.com/elena_blinovskaya

Когда проходило торжество?

По исконно русской традиции, праздники меньше 2 дней не отмечают. Но Блиновская замахнулась и гуляла с гостями с 22 про 25 августа. Основное торжество пришлось на 25 число — в день рождения Елены.

На празднование юбилярша надела черное бархатное платье в пол с пикантным декольте и откровенным разрезом от пояса.

Наряд Елены Блиновской на юбилее.
Наряд Елены Блиновской на юбилее.
instagram.com/elena_blinovskaya

Где праздновали?

Местом праздника стал люксовый отель «Алтай Резорт». Он был полностью в распоряжении гостей. Часть мероприятий проходила на открытом воздухе.

Участники дня рождения не только безмятежно отдыхали, но и знакомились с традиционной алтайской культурой.

Кто гости?

Из Москвы в аэропорт Горно-Алтайска Елена Блиновская с гостями прибыли 22 августа. В списке приглашенных — певица Нюша с супругом Игорем Сивовым, ведущая Виктория Лопырева, визажист Сердар Камбаров, блогеры Валерия и Артем Чекалины, поп-король Филипп Киркоров, ведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина, группа «Звери». Ведущими дня рождения коуча стали Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.

Отметим, что Нюша пришла на праздник в интересном положении. Для удобства и красоты беременная селебрити надела короткий черный халат и розовые тапочки. Правда, не всем комментаторам ее наряд пришелся по душе. Некоторые написали: «А почему в пижаме?».

Что подарили Блиновской?

Блановская хвастала главным подарком. Любимый муж преподнес ей эксклюзивную сумку Birkin с подстаканником — в мире их всего несколько штук.

Поклонники оценили «гулянку»?

Поклонники под постами виновницы торжества восторгаются: «Потрясающе!», «Невероятно!», «Фантастическим красиво!» Пишут: «Лена, твой день рождения — еще один сериал. Его смотрят миллионы. Это очень круто!» Шутят: «Вы собрали на празднике всю «Новую волну».

Справка

Елена Блиновская — одна из самых богатых российских блогеров. За предыдущий год она заработала больше 100 млн рублей. Курсы личностного роста коуч проводит с 2013-го.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость