На икру к Блиновской. Как известный коуч отгрохала на Алтае пир с бомондом отечественного шоубиза

Автор марафонов желаний Елена Блиновская отметила 40-летие в Республике Алтай. Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других. Пир получился на весь мир.

Когда проходило торжество?

По исконно русской традиции, праздники меньше 2 дней не отмечают. Но Блиновская замахнулась и гуляла с гостями с 22 про 25 августа. Основное торжество пришлось на 25 число — в день рождения Елены.

На празднование юбилярша надела черное бархатное платье в пол с пикантным декольте и откровенным разрезом от пояса.

Наряд Елены Блиновской на юбилее. instagram.com/elena_blinovskaya

Где праздновали?

Местом праздника стал люксовый отель «Алтай Резорт». Он был полностью в распоряжении гостей. Часть мероприятий проходила на открытом воздухе.

Участники дня рождения не только безмятежно отдыхали, но и знакомились с традиционной алтайской культурой.

Кто гости?

Из Москвы в аэропорт Горно-Алтайска Елена Блиновская с гостями прибыли 22 августа. В списке приглашенных — певица Нюша с супругом Игорем Сивовым, ведущая Виктория Лопырева, визажист Сердар Камбаров, блогеры Валерия и Артем Чекалины, поп-король Филипп Киркоров, ведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина, группа «Звери». Ведущими дня рождения коуча стали Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.

Отметим, что Нюша пришла на праздник в интересном положении. Для удобства и красоты беременная селебрити надела короткий черный халат и розовые тапочки. Правда, не всем комментаторам ее наряд пришелся по душе. Некоторые написали: «А почему в пижаме?».

Что подарили Блиновской?

Блановская хвастала главным подарком. Любимый муж преподнес ей эксклюзивную сумку Birkin с подстаканником — в мире их всего несколько штук.

Поклонники оценили «гулянку»?

Поклонники под постами виновницы торжества восторгаются: «Потрясающе!», «Невероятно!», «Фантастическим красиво!» Пишут: «Лена, твой день рождения — еще один сериал. Его смотрят миллионы. Это очень круто!» Шутят: «Вы собрали на празднике всю «Новую волну».