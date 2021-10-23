23 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

На оголившую грудь на Красной площади 22-летнюю модель завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после обнаружения в сети видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, пишет ТАСС.

Красная площадь.
Красная площадь.
СС0

Дело завели по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

На видео 22-летняя модель Лолита Богданова. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.


Ранее в Instagram девушка принесла извинения и написала, что видео снято 2−3 года назад и сама она его не выкладывала.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь отметил, что извинения девушки должны предполагать нечто большее, чем «простые слова».

Однако в РПЦ не настаивают определенных действиях, а надеются на искренность извинений, добавляет gazeta.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость