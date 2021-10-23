На оголившую грудь на Красной площади 22-летнюю модель завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после обнаружения в сети видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, пишет ТАСС .

Дело завели по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

На видео 22-летняя модель Лолита Богданова. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Instagram девушка принесла извинения и написала, что видео снято 2−3 года назад и сама она его не выкладывала.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь отметил, что извинения девушки должны предполагать нечто большее, чем «простые слова».

Однако в РПЦ не настаивают определенных действиях, а надеются на искренность извинений, добавляет gazeta.ru.