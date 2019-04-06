«На пользу»: Максим Виторган заметно похудел и похорошел после расставания с женой

Поклонники актера обратили внимание, что он заметно похорошел и похудел. И связали это с последними событиями в его жизни.
«Блин, какой мужик-то классный», «Худышка», «Форма — блеск», «Клевый такой», «Хорош!», «Очень похудел, супер!», «Красавец, творческих успехов и личного счастья!», «Крутой, худой», — восхитились фанаты в комментариях.
«Развод пошел на пользу», — к такому выводу пришли подписчики Максима Виторгана.
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, пишет mail.ru. В январе 2019-го сообщалось о драке между Богомоловым и Максимом Виторганом, мужем Собчак.
В марте супруги объявили о расставании.