В Кузбассе на кладбище полицейские поймали чупакабру, который общался с алтайской шаманкой

Чупакабру никто не видел, но художники полагают, что она может выглядеть именно так.

Надежда,

жительница села Беково:

Его задержала полиция на кладбище, которое находится на берегу реки Малый Бачат. С собой у него была сумка — в ней лежал сшитый костюм из перьев, похожий на страуса и головной убор в виде головы коня. На вопрос стражей порядка, что он делает в темное время суток среди мест захоронения, тот ответил, что якобы проводит обряд освящения духов.

По словам соседей задержанного, летом этого года у него в доме проживала шаманка из Горного Алтая, которая проводила некие обряды для привлечения денег и излечения от недугов.

В начале ноября испуганные жители села жаловались в кемеровскую редакцию «КП», что на берегу речки Малый Бачат по вечерам они видели странное существо, у которого тело было похоже на страуса, а голова как коня. Это существо они окрестили почему-то чупакаброй и связывали его появление с появлением в селе той самой шаманки, которая вела платный прием, обещая вылечить от болезней, избавить от сглаза, порчи, привлечь в семью прибыль и удачу.

Однако теперь оказалось, что странное существо — это не потустороннее нечто, а вполне конкретный человек.