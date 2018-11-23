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В Кузбассе на кладбище полицейские поймали чупакабру, который общался с алтайской шаманкой

В Кемеровской области задержали чупакабру, которым оказался житель села Беково Беловского района, пишет «Комсомольская правда». Мужчина переодевался в странный костюм вымышленного чудовища. Чупакабру полицейские застали на местном кладбище.

Чупакабру никто не видел, но художники полагают, что она может выглядеть именно так.
Чупакабру никто не видел, но художники полагают, что она может выглядеть именно так.
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Надежда,
жительница села Беково:

Его задержала полиция на кладбище, которое находится на берегу реки Малый Бачат. С собой у него была сумка — в ней лежал сшитый костюм из перьев, похожий на страуса и головной убор в виде головы коня. На вопрос стражей порядка, что он делает в темное время суток среди мест захоронения, тот ответил, что якобы проводит обряд освящения духов.

По словам соседей задержанного, летом этого года у него в доме проживала шаманка из Горного Алтая, которая проводила некие обряды для привлечения денег и излечения от недугов.

В начале ноября испуганные жители села жаловались в кемеровскую редакцию «КП», что на берегу речки Малый Бачат по вечерам они видели странное существо, у которого тело было похоже на страуса, а голова как коня. Это существо они окрестили почему-то чупакаброй и связывали его появление с появлением в селе той самой шаманки, которая вела платный прием, обещая вылечить от болезней, избавить от сглаза, порчи, привлечь в семью прибыль и удачу.

Однако теперь оказалось, что странное существо — это не потустороннее нечто, а вполне конкретный человек.

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