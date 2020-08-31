На самую красивую женщину в мире набросились из-за полуголого уличного вида

Манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка без нижнего белья в костюме, который состоит из черных брюк с завышенной талией, топа из прозрачной ткани того же цвета, и в босоножках на каблуках.
На размещенном снимке Хадид прикрывает лицо защитной маской, на глазах ее макияж в стиле smoky eyes, волосы собраны в небрежный пучок, пишет Lenta.ru.
Пользователи сети обругали Хадид за чересчур откровенный наряд в комментариях под опубликованными кадрами.
«Белла, что за ерунду ты надела?», «Могла бы просто выйти голой», «Ее наряд просто отвратителен», «Это ужасно», «Мне кажется Белла просто привлекает к себе внимание», «Почему просто нельзя надеть красивые вещи?», «Она вообще знает, как носить маску?» — писали поклонники.
Супермодель готовится к церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020, которая пройдет в Нью-Йорке.