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На самую красивую женщину в мире набросились из-за полуголого уличного вида

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, появилась на публике в откровенном наряде.

губы. Помада.
губы. Помада.
ССО

Манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка без нижнего белья в костюме, который состоит из черных брюк с завышенной талией, топа из прозрачной ткани того же цвета, и в босоножках на каблуках.

На размещенном снимке Хадид прикрывает лицо защитной маской, на глазах ее макияж в стиле smoky eyes, волосы собраны в небрежный пучок, пишет Lenta.ru.

Пользователи сети обругали Хадид за чересчур откровенный наряд в комментариях под опубликованными кадрами.

«Белла, что за ерунду ты надела?», «Могла бы просто выйти голой», «Ее наряд просто отвратителен», «Это ужасно», «Мне кажется Белла просто привлекает к себе внимание», «Почему просто нельзя надеть красивые вещи?», «Она вообще знает, как носить маску?» — писали поклонники.

Супермодель готовится к церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020, которая пройдет в Нью-Йорке.

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