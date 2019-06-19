На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой россиянок в комментариях к материалу о шестом ежегодном Большом балу офицеров. Он был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщают «Известия».

Бал состоялся 16 июня на площади Михайловской батареи в Севастополе. В нем участвовали около тысячи человек, среди которых 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Также там были журналисты из разных стран.

В комментариях пользователи писали свои впечатления от снимков, увиденных в газете. Большинство иностранцев пришли в восторг от красоты россиянок.

«Это глоток свежего воздуха — увидеть обычных женщин из рабочего или среднего класса без татуировок, стройных и одетых подобающе. Не так, как женщины в США. Татуировки с ног до головы, как у заключенных, и которые никогда не могут одеться по случаю», — констатировал пользователь lives matter из Чикаго.

«Так много симпатичных молодых и в основном стройных женщин в России и странах бывшего СССР, — не то что наши пьяные татуированные толстухи», — сообщил Mzungu.

«Все выглядят великолепно и явно отлично провели время», — заявила Frances US.

«В конечном итоге это будет Россия, которая спасет Западную Цивилизацию от вымирания», — подытожил TrTex из Техаса.