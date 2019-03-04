Наденька из Comedy Woman сфотографировалась топлес

Артистка порассуждала про то, как ей называть своих фолловеров:
«Мявки мои, подписота». Мне дико нравится, а вам?
Подписчики вяло поговорили с Сысоевой по поводу ее предложения, больше было комментариев, касающихся самого фото топлес.
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева выложила в Instagram снимок, на котором она позирует без верха купальника. Как часто водится под такими откровенными фотографиями, авторы их начинают писать длинный «филосовский» пост. Однако Наденька решила не занудствовать, а пошутить насчет своих подписчиков.
Артистка порассуждала про то, как ей называть своих фолловеров:
«Мявки мои, подписота». Мне дико нравится, а вам?
Подписчики вяло поговорили с Сысоевой по поводу ее предложения, больше было комментариев, касающихся самого фото топлес.
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