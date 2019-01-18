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Нагиев снял штаны, чтобы удивить поклонников фото в трусах

17 января Дмитрий Нагиев решил эпатировать своих подписчиков в Instagram снимками со спущенными штанами. Правда, эти фото продержались в соцсети недолго, спустя сутки артист удалил кадры, пишет Peopletalk.ru.

Дмитрий Нагиев.
Дмитрий Нагиев.
instagram.com/nagiev.universal

Вначале Нагиев показал селфи без штанов из примерочной. Под этим кадром актер написал следующее мудрое изречение:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом.

Хейтеры стали издеваться на фото, но Нагиев был настойчив и выложил еще одни снимок со спущенными брюками, теперь уже из бара. Сын Нагиева Кирилл прокомментировал это фото:

У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?

18 января обе фотографии исчезли со страницы Дмитрия, вместо них появилось обычное фото актера и подпись:

И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится.

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