Нагиев снял штаны, чтобы удивить поклонников фото в трусах

Вначале Нагиев показал селфи без штанов из примерочной. Под этим кадром актер написал следующее мудрое изречение:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом.