«Наигрывал полонез Огинского»: алтайские депутаты поделились историями о первой любви

Любви все партии покорны. 14 февраля altapress.ru решил на мгновение отвлечь депутатов АКЗС от напряженных будней и настроить на романтическую волну. Парламентарии поделились историями о первых влюбленностях.

На откровения решились представители «Единой России», «Справедливой России» и «Коммунистов России». Некоторые другие политические силы решительно отрицают популярный праздник.

Мото-шик на «Яве»

Депутат фракции «Единая Россия» Юлия Фролова встретила свою первую настоящую любовь и, как оказалось, будущего мужа еще в школе.

«Он учился на три года старше меня. Тогда мы просто общались, а уже после окончания стали встречаться, потом поженились. Была большая студенческая свадьба, гуляли с размахом, человек на 70. Не могу вспомнить каких-то особенных романтических моментов, но по молодости муж возил меня из Первомайского до Барнаула на своей „Яве“. В то время, если у парня был такой мотоцикл, то это считалось настоящим шиком. Так вот эффектно катались», — вспомнила парламентарий.

Мотоцикл. СС0

«Ради нее научился ездить на велосипеде»

Депутат Александр Лазарев («ЕР») ради любви освоил велосипед и пытался покорить понравившуюся девчонку игрой на баяне. И не зря.

«Первая влюбленность, как и у многих, я думаю, у меня была в 1 классе, очень мне нравилась девочка, но подойти я не решался, так и ходил под окнами ее дома, вздыхал. А настоящая любовь пришла уже в школе. В 9 классе мне понравилась девушка, моя будущая жена, мы с ней жили на соседних улицах. Серьезная, очень воспитанная девочка. Мы дружили, я очень старался понравиться, ради нее научился ездить на велосипеде. Еще старался покорить своими творческими способностями. Я тогда неплохо играл на баяне, выходил по вечерам на улицу, и наигрывал полонез Огинского, прощание Славянки, вальсы и другие мелодии», — рассказал Лазарев.

Так они дружили до 11 класса, и Александр Федорович ушел в армию. Избранница дождалась. Оба они продолжили учебу, а потом сыграли свадьбу.

«И вот как еще в школе зародилась наша история любви, так и живет до сих пор», — добавил депутат.

«Приходилось даже драться»

Евгения Боровикова («СР») очень хорошо помнит состояние первой влюбленности — в школе она по уши влюбилась в первого парня на деревне. Ей даже пришлось драться за него с соперницами.

«Мне было 15 лет, когда я без памяти влюбилась в старшеклассника Максима. Он был самый красивый парень на деревне (я росла на станции Панкрушиха Панкрушихинского района). В Максима были влюблены все девчонки нашей школы, но он ответил взаимностью мне. Встречались мы два года. И все это время, я как львица, оберегала наши чувства и отношения. Соперницы то и дело хотели отбить первого красавчика, не могли его никак забыть и бывшие его девчонки. Даже приходилось драться за свою первую любовь. Помню, нас даже в учительскую вызывали», — вспоминает Боровикова.

Страсти в Панкрушихе в кипели не шуточные — девчонки плели интриги запутаннее, чем в Санта-Барбаре. Даже родители были против их отношений, но чувства оказались сильнее, чем мнение окружающих.

Первая любовь Евгении Боровиковой. предоставлено altapress.ru

Но любовь не пережила проверку расстоянием. Парень уехал учиться в Камень-на-Оби — дорожки разошлись.

«Теперь у нас свои семьи. Но до сих пор я продолжаю общаться с его сестрами, поздравляю родителей с праздниками. Это была первая любовь, которая не принесла боли или разочарования и будет в памяти всю оставшуюся жизнь», — поделилась депутат.

Любовь под красными флагами

Сергей Матасов, руководитель фракции «Коммунисты России» в АКЗС, рассказывает, как встретил свою первую любовь в мае 2014 года. Ее звали Самира, и вся их история тесно связана с политикой:

«Она пришла к нам, в Российский коммунистический союз молодежи, чтобы вступить в организацию и стать активистом РКСМ. Я сразу обратил на нее внимание — громкоголосая и активная. Вместе мы погрузились в политическую и общественную деятельность. Совместно организовывали акции, благотворительные и политические мероприятия. Мы все больше стали проводить время вместе, и не только занимаясь рабочими вопросами, но и прогуливались по паркам и улицам Бийска, ходили в кино. Вскоре не только работа во благо Алтайского края и народа объединяла нас, но и теплые, романтические отношения».

В 2017 году девушка стала депутатом Бийской городской думы, а Матасов к тому времени уже покинул ряды КПРФ и примкнул к «КР».

Пара думала о свадьбе, но решила не закреплять свои отношения, чтобы не добавлять трудностей «в политическом плане».

«По сей день мы сохраняем теплые отношения. Ни политика, ни наши оппоненты не смогли разрушить нашу любовь, которую мы строили совместно на протяжении многих лет. Проводя все также часто время вместе, встречая совместно праздники, помогая друг другу, мы строим наши планы на будущее», — рассказал парламентарий.