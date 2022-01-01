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Жизнь

«Чудеса — это процесс рукотворный»: депутат Бессарабов рассказал про созидательный труд на благо Алтая

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поздравил в своем Instagram жителей региона с Новым годом и рассказал, как необходимо трудиться в 2022 году.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов поздравил жителей Алтайского края с «добрым и волшебным праздником — Новым годом», пожелал «мира, тепла, здоровья и благополучия».

«Новый год — это особенное время. Время загадывать желания, открывать горизонты, обретать новые силы. Наши дети верят, что в Новый год обязательно случится чудо. Но мы, взрослые, понимаем, что чудеса — это процесс рукотворный, и настоящее чудо происходит тогда, когда каждый старается сделать доброе дело для того, кто рядом», — подчеркнул депутат.

Бессарабов отметил, что 2021 год был непростым, но все плохое должно остаться в ушедшем году, а в 2022 год следует забрать только доброе — надежду и веру в лучшее.

«Мы должны сохранить достигнутое и вместе продолжить созидательный труд ради наших родных и близких, ради наших семей, на благо Алтая, на благо нашей Родины», — определил депутат направление.

Год назад Бессарабов показал, как быстро разделать гранат для салата с чесноком, когда вся еда уже съедена на новогодних выходных.

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