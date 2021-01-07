Депутат Бессарабов показал, как быстро разделать гранат для салата с чесноком, когда вся еда уже съедена

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , как сделать полезный и вкусный салат со свеклой, гранатом, чесноком и орешками.

Бессарабов отметил, что после новогодних праздников вся еда уже съедена и необходимо приготовить что-то новое.

«Новый год уже прошел. Салаты подъедены. Но впереди еще выходные. Один из самых вкусных и полезных салатов — салат со свеклой», — рассказал депутат на видео и показал, как быстро разделать гранат.

Первым делом, подчеркнул он, у плода необходимо срезать шляпку — чтобы выковырять сладкие и сочные зернышки.

«Надрезаем по диагонали, по кругу… поднимаем… здесь я не довел… теперь важно по этим перепоночкам сделать надрезы», — комментирует Бессарабов разделение граната на пять частей.

После этого необходимо перемешать в кастрюльке гранатовые зернышки с отварной свеклой, давленным чесноком и порезанными орешками — без майонеза.

«С праздниками, друзья», — завершил депутат свой очередной кулинарный выпуск.

Напомним, в апреле 2020 года Бессарабов показал, как во время самоизоляции печет блинчики.

Ранее altapress.ru рассказал, как алтайские випы развлекаются на новогодних праздниках — гуляют, готовят и купаются в снегу.