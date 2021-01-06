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Жизнь

Гуляют, готовят, купаются в снегу. Как на новогодних праздниках развлекаются алтайские випы

Новогодние праздники прошли «экватор», но до начала официальной рабочей недели еще есть четыре полных дня. Несмотря на сильные морозы, которые не ослабевали последнее время, на Алтае есть чем заняться.

На новогодней площадке Октябрьского района.
На новогодней площадке Октябрьского района.
barnaul.org

Вип-персоны делятся своим времяпрепровождением в соцсетях. Депутат АКЗС, директор Барнаульского зоопарка, а по совместительству еще и большой любитель кулинарии, Сергей Писарев выложил несколько рецептов своих любимых блюд.

Вчера, например, он поделился секретом приготовления картофельного пюре. А до этого рассказал о любимом лакомстве детства.

Возглавляющий управление Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуры Александр Евстегнеев на новогодних праздниках сходил в баню и выложил у себя в Instаgram, как купается в снегу.

Такую же здоровую привычку закаливания продемонстрировал и директор центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков. «На улице зима -30, а на душе весна. Всех с лёгким паром и лёгкого года!», — написал он под своим постом.

Еще один депутат АКЗС Татьяна Ильюченко в снег разгоряченная не прыгала, зато прошлась по сугробам, отправившись в мороз на лесную прогулку.

Депутат Барнаульской гордумы Иван Нифонтов, судя по его фотографиям в соцсетях, тоже с семьей гулял на днях в лесу и встретил там Дед мороза со Снегурочкой.

О своих новогодних развлечениях рассказал и бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Он вместе с женой провел время в Белокурихе, где с удовольствием покатался на лыжах.

«Часть длинных выходных провели с супругой в Белокурихе. Хотя и весьма морозно, но как не встать на горные лыжи. Час катания и 6 спусков. Еще и в очереди на подъемник приходится стоять. Много терпеливых и любящих спорт людей собралось ближе к обеду, когда мороз спадает до — 24», — написал он.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, находясь в Москве, тоже не отстает. Вместе со всей семьей он отправился кататься на коньках, а после поделился этим в Instagram.

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