Убежище и депутат с блинчиками. Как известные барнаульцы переживают карантин

Алтайские политики на этой неделе выживали, как могли. Даниил Бессарабов делает зарядку и печет блины. Александр Студеникин совещается удаленно, а Екатерина Четошникова проводит время в волонтерском штабе. Министр культуры Елена Безрукова пишет, что запаслась книгами и поставила в календаре напоминания об онлайн-трансляциях спектаклей.
Бизнесмены — все в работе. Настолько, насколько позволяет режим самоизоляции. На досуге снимают видео. Или строят убежища: как Евгений Кураков, например.
Священник Александр Микушин вооружился маской и проводит причастие больных на дому.
Спортсменам сложно. Иван Нифонтов пытается тренироваться дома — вместе с сыном. А вот Сергей Шубенков уже дошел до нестандартных развлечений. Тоже с сыном.
Чемпионка мира Татьяна Ильюченко временно переквалифицировалась в швею. Говорит, когда-то шила спецодежду для Бийского предприятия общества слепых.
Актеры краевого театра драмы и МТА собирают паззлы, гуляют с детьми на балконе, медитируют на кроватях и читают сказки вслух.
Преподаватели АлтГУ и АГМУ включают фантазию и футбол.
А вот у художников ничего не изменилось.
Как и у популярных инстаграм-блогеров — разве что фотографии стали интереснее.
У барнаульских музыкантов сменилась только локация. Но настроение — то же.