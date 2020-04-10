Убежище и депутат с блинчиками. Как известные барнаульцы переживают карантин

Алтайский край на самоизоляции с 31 марта. Депутаты уже пекут блины, спортсмены шьют маски, а успешные бизнесмены строят «убежища» в собственной спальне. О том, как известные барнаульцы переживают карантин — в обзоре altapress.ru .

Алтайские политики на этой неделе выживали, как могли. Даниил Бессарабов делает зарядку и печет блины. Александр Студеникин совещается удаленно, а Екатерина Четошникова проводит время в волонтерском штабе. Министр культуры Елена Безрукова пишет, что запаслась книгами и поставила в календаре напоминания об онлайн-трансляциях спектаклей.

Бизнесмены — все в работе. Настолько, насколько позволяет режим самоизоляции. На досуге снимают видео. Или строят убежища: как Евгений Кураков, например.

Максим Тушков. vk.com

Священник Александр Микушин вооружился маской и проводит причастие больных на дому.

Спортсменам сложно. Иван Нифонтов пытается тренироваться дома — вместе с сыном. А вот Сергей Шубенков уже дошел до нестандартных развлечений. Тоже с сыном.

Чемпионка мира Татьяна Ильюченко временно переквалифицировалась в швею. Говорит, когда-то шила спецодежду для Бийского предприятия общества слепых.

Актеры краевого театра драмы и МТА собирают паззлы, гуляют с детьми на балконе, медитируют на кроватях и читают сказки вслух.

Преподаватели АлтГУ и АГМУ включают фантазию и футбол.

А вот у художников ничего не изменилось.

Как и у популярных инстаграм-блогеров — разве что фотографии стали интереснее.

У барнаульских музыкантов сменилась только локация. Но настроение — то же.