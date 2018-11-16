Наконец-то суд развел юмористов Петросяна и Степаненко

16 ноября в Москве была поставлена точка в затянувшемся бракоразводном процессе знаменитых российских комиков Евгения Петросяна и Елену Степаненко. Хамовнический суд столицы развел артистов, пишет ТАСС .

Сергей Жорин,

адвокат Петросяна:

Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком.

Бракоразводный процесс артистов, женатых более 30 лет, начался 6 августа. О причине расставания официально не сообщается. Стоимость совместно нажитого имущества артистов оценивается в 1,5 млрд рублей. Теперь юмористам предстоит раздел этого имущества.