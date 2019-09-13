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Налоговики опровергли сообщение о блокировке счетов Филиппа Киркорова

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о том, что счета Народного артиста России Филлипа Киркорова оказались заблокированными, передает РИА Новости.

Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
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Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило о блокировке счетов певца в Сбербанке и СДМ-Банке. Впрочем, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак сразу заявил, что это информация является «очередным бредом».

В Федеральной налоговой службе проинформировали, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках.

«Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты и т.п., а также не препятствует зачислению денежных средств», — уточнили в ведомстве.

В прошлом месяце широкий ход получила информация о том, что Филиппа Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов в связи с неуплатой трех штрафов на две тысячи рублей. Геннадий Рыбак также опроверг эти данные.

В конце августа также сообщалось, что Филипп Киркоров устроил скандал на фестивале «Новая волна». В частности, он раскритиковал организаторов мероприятия, поскольку ему не понравилось подготовка к его выступлению.

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