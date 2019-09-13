Налоговики опровергли сообщение о блокировке счетов Филиппа Киркорова

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило о блокировке счетов певца в Сбербанке и СДМ-Банке. Впрочем, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак сразу заявил, что это информация является «очередным бредом».
В Федеральной налоговой службе проинформировали, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках.
«Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты и т.п., а также не препятствует зачислению денежных средств», — уточнили в ведомстве.
В прошлом месяце широкий ход получила информация о том, что Филиппа Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов в связи с неуплатой трех штрафов на две тысячи рублей. Геннадий Рыбак также опроверг эти данные.
В конце августа также сообщалось, что Филипп Киркоров устроил скандал на фестивале «Новая волна». В частности, он раскритиковал организаторов мероприятия, поскольку ему не понравилось подготовка к его выступлению.