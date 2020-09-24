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Настя Каменских показала «голые» фото и посоветовала начинать день с «правильных мыслей»

Известная певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram серию фото топлес и порассуждала об энергии и мечтах.

Настя Каменских.
Настя Каменских.
instagram.com/kamenskux/

«Я верю в то, что все в мире — это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим», — заявила поп-исполнительница.

В этом контексте она посоветовала всем начинать каждый день «с правильных мыслей".

Под таковыми она подразумевает любовь к себе.

Настя Каменских известна своим весьма откровенным творчеством и столь же откровенным позиционированием себя в публичном пространстве.

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