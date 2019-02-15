Настя Каменских выпустила клип «Попа как у Ким» с коровой и девушках в трусах

В нем кроме Каменских снялись Потап, DJ Nana, дуэт ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко).
Съемки клипа проходили в студии, куда привели живую корову. Каменских для видео пришлось доить животное, а также пить молоко. По признанию певицы, оно было очень вкусным. Съемки клипа длились сутки, пишет 24smi.org.
Песня «Попа, как у Ким» рассказывает о женских идолах современности, в частности Кендалл Дженнер, Ким Кардашян, Бейонсе, Каре Делевинь, Дуа Липе, Эмили Ратаковски и других. Главная мысль композиции в том, что перед тем как погнаться за трендами, девушкам в первую очередь необходимо полюбить себя.