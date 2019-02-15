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Настя Каменских выпустила клип «Попа как у Ким» с коровой и девушках в трусах

14 февраля украинская исполнительница Настя Каменских презентовала на YouTube клип на песню «Попа как у Ким». За сутки видео посмотрели более 2 миллиона раз.

Настя Каменских в клипе "Попа как у Ким".
Настя Каменских в клипе "Попа как у Ким".
www.instagram.com

В нем кроме Каменских снялись Потап, DJ Nana, дуэт ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко).

Съемки клипа проходили в студии, куда привели живую корову. Каменских для видео пришлось доить животное, а также пить молоко. По признанию певицы, оно было очень вкусным. Съемки клипа длились сутки, пишет 24smi.org.

Песня «Попа, как у Ким» рассказывает о женских идолах современности, в частности Кендалл Дженнер, Ким Кардашян, Бейонсе, Каре Делевинь, Дуа Липе, Эмили Ратаковски и других. Главная мысль композиции в том, что перед тем как погнаться за трендами, девушкам в первую очередь необходимо полюбить себя.

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