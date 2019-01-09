Наталья Андреевна рассказала, почему из Comedy Woman увольняются звёзды

Когда звезды уходят из Comedy Woman, это нелегко дается всей команде комедийного телешоу, рассказала в откровенное интервью Наталья Еприкян на канале «А поговорить?» в YouTube.

Самым громким уходом из Comedy Woman стало прощание с Натальей Медведевой. Еприкян объяснила, что не будет называть конкретные причины расставания с этой артисткой, но отметила, что это не было конфликтом (несмотря на то, что работать с девушкой было сложно), просто Медведевой, считает руководитель проекта, необходимо было двигаться дальше.

По словам Натальи Андреевны, хуже всего ей далось прощание с питерской артисткой Полиной Сибагатуллиной. Сценический образ мадам Полины был поэтесса и «светская алкогольвица». Ушла Сибагатуллина в 2015 году. Причиной ухода звезды стал тяжелый рабочий график. Полине было тяжело справиться с нагрузками, и поэтому она приняла решение покинуть проект, пишет Versiya.info. «Человек просто кончается в юморе», — объяснила Наталья.

Зато вполне себе ожидаемым оказалось увольнение Елены Борщевой. По мнению Еприкян, артистка из Пятигорска стала заложницей образа, который сложился еще во времена ее участия в КВН. Еще тогда над Еленой шутили как над уродцем. «Я была против такого юмора», — объясняет Наталья Андреевна.

Со временем шутки, касающиеся своеобразия внешности артистки, закончились и перестали быть актуальными. Но контракт с Comedy Woman Борщева разорвала по собственной инициативе. Прежние условия участия в проекте ее не устраивали, а условия нового контракта, который составила сама Борщева, не одобрили продюсеры шоу.