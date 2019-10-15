Наталья Подольская «забыла» надеть юбку и предстала в пиджаке и носках

Российская певица Наталья Подольская показала на фото новый наряд — платье-пиджак с туфлями и высокими яркими носками.

Комментаторы, увидев Подольскую в этом наряде, разделились на два лагеря.

Некоторые посчитали наряд артистки несуразным: «Ну, а юбка или брюки где? Такое ощущение, что забыла», «Куда смотрит муж? Просто ужас», «Надеемся, что завтра вы оденете юбку и снимете носки».

Другие, наоборот, пришли в восторг.

«Такая стильная куколка», «Шикарная фигура… Ноги супер-секси», «Не ножки, а березки пляшущие», — пишут комментаторы под постом.

Внешность и стиль 37-летней Подольской часто становятся предметом обсуждения ее поклонников, пишет mail.ru.

Ранее артистка продемонстрировала новый снимок, на котором позирует без макияжа. Образ Подольской смутил ее поклонников, а многие даже не узнали певицу.