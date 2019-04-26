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26 апреля
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Прапорщица с Урала стала самой красивой сотрудницей Росгвардии

Прапорщик полиции с Урала выиграла конкурс красоты среди сотрудниц Росгвардии, сообщили в ведомстве. Теперь ее фото украсит календарь Росгвардии на 2020 го

Прапорщик полиции с Урала Анна Храмцова названа самой красивой в Росгвардии.
Прапорщик полиции с Урала Анна Храмцова названа самой красивой в Росгвардии.
Скриншот видео / youtube.com

Победительницей первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» стала Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали голоса более 57 тысяч человек.

Всего в конкурсе участвовало более тысячи военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала девушки должны были в интересной форме рассказать о своей службе, достижениях и увлечениях. После отбора фотографии красавиц накануне Дня Росгвардии разместили на сайте ведомства, где в течение месяца шло голосование.

Фотографии 12 финалисток также включат в ведомственный календарь. Всех посмотреть можно на сайте Росгвардии.

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