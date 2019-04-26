Прапорщица с Урала стала самой красивой сотрудницей Росгвардии

Победительницей первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» стала Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали голоса более 57 тысяч человек.
Всего в конкурсе участвовало более тысячи военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.
Конкурс проходил в два этапа. Сначала девушки должны были в интересной форме рассказать о своей службе, достижениях и увлечениях. После отбора фотографии красавиц накануне Дня Росгвардии разместили на сайте ведомства, где в течение месяца шло голосование.
Фотографии 12 финалисток также включат в ведомственный календарь. Всех посмотреть можно на сайте Росгвардии.