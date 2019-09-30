Найди леопарда: пользователи Сети ломают голову над новой вирусной загадкой

Пользователи сети активно пересылают друг другу картинку-загадку, на которой необходимо найти леопарда. Многие часами ломают голову над этой задачей.

Снимок, на котором можно разглядеть дикую кошку, опубликовала пользовательница Bella Lack.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack ???? (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.

В итоге эта загадка получила планетарную популярность. Кому-то сразу удается обнаружить на изображении леопарда, кто-то решает эту задачу с трудом, а кто-то попросту заявляет, что все это оптическая иллюзия и никакого животного на фото нет.

Что касается разгадки, то пятнистую дикую кошку на самом деле можно увидеть в яме позади дерева. Смотреть необходимо налево от дерева — леопард скрылся среди мелких камешков и земли.