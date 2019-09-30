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Найди леопарда: пользователи Сети ломают голову над новой вирусной загадкой

Пользователи сети активно пересылают друг другу картинку-загадку, на которой необходимо найти леопарда. Многие часами ломают голову над этой задачей.

Леопард Елисей.
Леопард Елисей.
Алиса Дригина

Снимок, на котором можно разглядеть дикую кошку, опубликовала пользовательница Bella Lack.

В итоге эта загадка получила планетарную популярность. Кому-то сразу удается обнаружить на изображении леопарда, кто-то решает эту задачу с трудом, а кто-то попросту заявляет, что все это оптическая иллюзия и никакого животного на фото нет.

Что касается разгадки, то пятнистую дикую кошку на самом деле можно увидеть в яме позади дерева. Смотреть необходимо налево от дерева — леопард скрылся среди мелких камешков и земли.

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