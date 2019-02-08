Не Бузова: стало известно имя исполнителя, который представит Россию на «Евровидение-2019»

Певец Сергей Лазарев вновь представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В этом году он пройдет в израильском Тель-Авиве.

Первый полуфинал состоится 14 мая, второй — 16-го, а финал пройдет 18 мая.

«Это решение было принято телеканалом «Россия-1» и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на «Евровидение», — цитирует слова Лазарева РБК.

Как сообщил исполнитель, в 2016-м он «сделал максимум», победив в зрительском голосовании, но заняв третье место по общему.



Россия выигрывала «Евровидение» только один раз — в 2008-м, тогда страну представлял Дима Билан. В 2017-м Москва отказалась от участия в конкурсе после того как Украина запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.