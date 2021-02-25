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Неожиданно: Филипп Киркоров должен приставам почти 70 млн рублей

Народного артиста России Филиппа Киркорова разыскивают приставы из-за суммарного долга почти в 70 млн рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

На Киркорова возбужден исполнительный лист за задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) более чем на 69,5 миллиона рублей. Также артист должен заплатить штрафы за семь административных правонарушений на общую сумму 29 тысяч рублей.

В мае 2020 года Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить более 2,2 миллиона рублей предпринимателю, занимавшемуся ремонтом его дома в Подмосковье.

Представители артиста подали апелляцию, однако проиграли ее. При этом необходимую сумму банку певец так и не выплатил.

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