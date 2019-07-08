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8 июля
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Нетребко взволновала поклонников провокационным фото с пляжа

Известная оперная певица Анна Нетребко разместила на странице в Instagram фотографию с отдыха на пляже. На звезде надет пикантный наряд, пишет starhit.ru

Пляжный сезон. Лето. Песок.
Пляжный сезон. Лето. Песок.
СС0

Сейчас знаменитая артистка отдыхает в Италии. Нетребко отправилась на ночную прогулку, и попала в шторм — началась гроза. Однако вместо того, чтобы спрятаться от стихии, Анна Нетребко решила устроить танцы под грозовым небом.

На снимке видно, что звезда одета в короткий свободный белый топ и трикотажные шорты. Такой внешний вид порадовал многих поклонников Нетребко, однако были и те, кого возмутило облачение популярной артистки.

Издание отмечает, что Нетребко порой получает неприятные замечания на тему лишнего веса. В ответ звезда призывает задуматься о более важных вещах, чем чужие лишние килограммы.

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