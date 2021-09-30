Неувядающая красота. Моника Беллуччи и ее откровенные наряды, которые сводят с ума миллионы

Пройдя тернистый путь, Моника из запуганной девочки стала кинодивой и покорила планету: талантами, красотой, яркими нарядами.
Сегодня, 30 сентября, звезде большого кино исполняется 57, и altapress.ru собрал ее самые откровенные луки.
Моника Беллуччи считается одной из самых обворожительных актрис мира. Она, муза Dolce&Gabbana, красива с детства и из-за этого подверглась жестокой зависти одноклассниц.
Пройдя тернистый путь, Моника из запуганной девочки стала кинодивой и покорила планету: талантами, красотой, яркими нарядами.
Сегодня, 30 сентября, звезде большого кино исполняется 57, и altapress.ru собрал ее самые откровенные луки.
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