Дресс-код: невеста заставила подружек изменить цвет глаз под ее платье

Девушка переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом ее платья. И невеста указала, что к свадебному наряду больше подойдут карие глаза, как у нее.
Комментаторам поведение невесты не показалось разумным, пишет mail.ru. Они указывали на то, что девушка перегибает палку. Некоторые отмечали, что не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение.
Девушке объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы, пишет Lenta.ru. Яркое желтое платье будет сочетаться далеко не со всяким цветом.