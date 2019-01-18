Дресс-код: невеста заставила подружек изменить цвет глаз под ее платье

В сети раскритиковали невесту, которая заставила своих подруг надеть цветные линзы, чтобы соответствовать цветовой гамме ее свадьбы. На обсуждение решения невесты обратило внимание издание Metro.

Девушка переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом ее платья. И невеста указала, что к свадебному наряду больше подойдут карие глаза, как у нее.

Комментаторам поведение невесты не показалось разумным, пишет mail.ru. Они указывали на то, что девушка перегибает палку. Некоторые отмечали, что не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение.

Девушке объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы, пишет Lenta.ru. Яркое желтое платье будет сочетаться далеко не со всяким цветом.