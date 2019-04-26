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Ни капли сожаления: Прохор Шаляпин тайно похоронил отца

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что месяц назад в психбольнице у него умер отец. Артист поделился семейной драмой в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России 1». Шаляпин признался, что отец был настоящим тираном.

Прохор Шаляпин похоронил отца и не сожалеет ни о чем.
Прохор Шаляпин похоронил отца и не сожалеет ни о чем.
instagram.com/shalyapin_official

По словам певца, его отец Андрей Захаренков обижал маму и сделал его детство похожим на ад. Шаляпин мечтал, что когда-нибудь отец исчезнет из семьи. В итоге, Андрей Захаренков 20 лет пробыл в местах принудительного содержания, а затем был переведен в психиатрическую лечебницу.

«Честно говоря, я хотел это все втайне держать до 40 дней. Никому не говорить. И вообще мне не хочется об этом говорить. Это просто недоразумение моей жизни. Когда мне об этом сообщили, у меня сначала был шок. А потом я поймал себя на мысли, что у меня даже нет никакой печали. У меня ничего внутри. Ни единого доброго воспоминания. С самого детства это террор и издевательства», — рассказал Шаляпин.

Мама певца подозревает, что скоропостижная смерть Захаренкова связана с врачебной халатностью, пишет StarHit.

Друг покойного считает, что это было «расплатой за употребление запрещенных веществ».

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