7 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Лайт

Новая социальная сеть Threads стала самой популярной в России в день выпуска

В среду, 5 июля Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выпустила новое приложение под названием Threads.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Запуск приложения ожидался 6 июля в 10:00 по североамериканскому восточному времени, однако состоялся уже в 5 июля в 19:00. Threads доступен бесплатно более чем 100 странах мира.

Что касается России, в день выхода в свет приложение стало самым скачиваемым на платформе iOS, но в Google Play в рейтинг не попало.

Марк Цукерберг, в своем аккаунте писал, что более 10 млн пользователей зарегистрировались в приложении за первые семь часов.

На сегодняшний день в соц.сети зарегистрировались множество известных личностей, к примеру: медиамагнат Майкл Блумберг, создатель Microsoft Билл Гейтс, певица Дженнифер Лопез, актер Арнольд Шварценеггер.

Из Российских звезд: певец Егор Крид, блогер Wylsacom и другие.

Приложение Threads является аналогом Twitter (*информационный ресурс запрещенной в РФ организации). В нем пользователи могут публиковать короткие текстовые сообщения и фото с видео — до 10 штук.

Так же предоставляется возможность синхронизировать профиль в Threads с профилем в Instagram (*информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

На данный момент монетизация в приложении отсутствует. В условиях Threads сказано, что приложение запрещено для использования в коммерческих целях.

Следует отметить, что на территории Российской федерации приложение доступно лишь с использованием VPN.

Ранее Twitter сменил логотип с голубой птицы на рыжую собаку.

Анастасия Лапина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость