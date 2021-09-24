Новый ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о пространственно-временных коридорах на Алтае

Новым ведущим и одним из скептиков станет иллюзионист и менталист Илья Ларионов. Он родился в Рубцовске, откуда переехал в Санкт-Петербург, но регулярно бывает на родине и в соседней Республике Алтай.

Он поделился мистической историей о пространственно-временных коридорах, в которые люди попадают, «сами того не понимая».

«С моим очень близким другом произошла такая история — он собрался с приятелями в Горный Алтай, они разбили там небольшой палаточный лагерь, затем друг пошел исследовать окрестности и наткнулся на какой-то водопад, от вида которого просто обомлел. Но было кое-что необычное. В одной определенной точке этого места водопад было видно, но совсем не было слышно! Когда он стоял в этой точке, стояла такая тишина, что можно было услышать звук падающей булавки. Но сделав шаг с этого места, все как будто бы становилось на свои места и снова можно было слышать шум водопада», — рассказывает Ларионов.

Потом его товарищ вернулся к друзьям. Они спросили, где тот пропадал целых два часа, и сказали, что искали его повсюду.

Сперва молодой человек подумал, что это розыгрыш и посмеялся, но приехав домой в Барнаул, обнаружил, что время на наручных и настенных часах отличалось на два с небольшим часа.

Ларионов уверяет, что это не единственная необъяснимая история, которая с ним произошла, но пока он будет держать остальные в тайне.

Претендентов на участие в шоу ждет немало сюрпризов на этапе кастинга, отметили на ТНТ. Премьерный выпуск сезона начнется в 19:00.